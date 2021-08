Il retourne en prison 2 semaines seulement après sa libération

Libéré tout juste avant la fête de la Tabaski, I. Diaw, commerçant de son état, est retourné en prison, deux semaines après, pour les mêmes infractions.



Récidiviste notoire, Diaw, né en 1992, a été interpellé avec quatre cartons et six sachets de produits pharmaceutiques lors d’une patrouille de routine de la police aux Parcelles Assainies.



Selon Rewmi Quotidien, il a été placé sous mandat de dépôt, le 5 août dernier, pour exercice illégale d’une fonction réglementée, vente illicite de médicament et mise en danger de la vie d’autrui.



Attrait hier lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, il a été jugé en même temps que son collègue commerçant, D. Cissé.



L. Diaw à été condamné à six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme. Quant à son acolyte, il a écopé de six mois de prison assortis du sursis.