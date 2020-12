Il surprend son ami sur sa sœur et tue

La réclusion criminelle à perpétuité, c’est la peine qu’encourt A. Dièye qui a comparu à la barre de la chambre criminelle pour le crime d’assassinat. Ce dernier est jugé pour l’assassinat de son ami qu’il a surpris sur sa sœur unique, une mineure au moment des faits. Des faits qui ont eu lieu le 27 avril 2017.Ce jour-là, aux environs de 22h, l’accusé a vu sa sœur se diriger vers sa chambre pour récupérer de l’argent. Puis, il a entendu sa mère demander après elle. « Je me suis alors rendu dans la chambre et j’ai vu ma sœur à moitié nue. Ils étaient en pleins ébats sexuels. Cela m’a rendu furieux. Ainsi, j’ai pris un bâton et un couteau pour corriger Maguette Kairé », a raconté l’accusé devant le prétoire.À l’en croire, il pensait que le défunt était en train de violer sa sœur. Cependant, il dit avoir regretté son acte en soutenant qu’il avait agi sous le coup de la colère. Le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Les avocats de la défense ont plaidé la disqualification des faits en coups mortels. L’affaire sera vidée le 28 décembre prochain.