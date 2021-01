Il vole 18 bidons d'huile de 20 litres à...

Le prévenu Yaya Diémé a comparu, hier, devant la barre du tribunal de Grande instance de Dakar pour avoir volé 18 bidons d’huile à une société de la place.Le mis en cause a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés. «J’ai rencontré des jeunes qui m’ont proposé de me vendre des bidons d’huile à 10 000 Fcfa l’unité. Et comme à Ziguinchor j’achetais le bidon à 11 000 Fcfa, je me suis dit que c’est une belle occasion», s’est-il défendu.Pour sa réquisition, rapporte Le Témoin, le procureur a simplement demandé une application de la loi. Quant à l’avocat de la défense, il a demandé la relaxe de son client dès lors qu’il n’y a aucune preuve d’effraction. Finalement, le tribunal a condamné le prévenu à un an de prison avec sursis.