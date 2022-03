Il vole de l'argent et un grand boubou bazin pour se rendre au magal kazou rajab

Djibril Guèye voulait être sur son trente-et-un et avoir fière allure le jour du Magal de Kazou Rajab. Seulement, rapporte L'Observateur, il a usé d'un procédé peu recommandé pour arriver à ses fins.



D’après les sources du journal, il s'est rendu dans le pressing de son quartier, à Ouagou Niayes, pour y soustraire un grand boubou Bazin riche de couleur blanche et la somme de 13 500 Fcfa.



Attrait hier à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, le mis en cause n'a cessé de tergiverser dans ses dénégations. Pour être crédible, il dira que l'habit lui est offert par son oncle.



Quand le tribunal lui a demandé où se trouvait le boubou, il répond l'avoir donné en cadeau à un ami. Il a été condamné à 3 mois assortis de sursis et à payer la somme de 65 000 Fcfa à la partie civile.