Incendie d’une maison aux HLM 3 à Dakar : Un des blessés a succombé ce vendredi

Le vieux, l’un des blessés graves de l’incendie qui s’était déclaré dans une maison aux HLM 3 à Dakar, a finalement succombé à ses blessures. Il s’agit du père de famille qui a rendu l’âme ce vendredi 22 avril, dans l’après-midi à l’hôpital où il était hospitalisé. L’annonce a été faite par sa famille.



Pour rappel, le feu s’était déclaré dans la nuit du dimanche 17 avril vers 3h du matin et avait été causé par un encensoir « And thiouraye ». Le bilan faisait état de plusieurs personnes blessées dont deux (02) graves et beaucoup de dégâts matériels.

Ainsi, le Fonds de solidarité nationale (FSN), dans sa mission de soutenir les populations victimes de chocs, s’est rendu, hier jeudi, au lieu du sinistre. Ce, pour apporter de l’aide d’urgence à la famille. En effet , le FSN a envoyé une équipe sur les lieux, pour, non seulement, manifester la solidarité du gouvernement à l'égard du ménage impacté, mais également leur apporter un soutien important de don en nature, composé de 5 matelas (grand modèle) , 250 kg, 50 litre d'huile, 50 kg de sucre, 20 kg de dattes. S'y ajoute une enveloppe d'une somme d'argent en guise d'aide en numéraire.

Seneweb présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite une bonne guérison aux autres blessés.