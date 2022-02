Inceste à Touba: Un quadragénaire surpris avec sa nièce de 04 ans dans une posture obscène

L'affaire suscite moult commentaires au quartier Keur Serigne Niane Diop de Touba où un quadragénaire a été retrouvé dans sa chambre sur le point de satisfaire sa libido sur la fillette de son petit frère (nièce).





En effet, la tante de la victime est tombée des nues lorsqu'elle s'est introduite dans cette pièce. Et pour cause, l'homme âgé de 48 ans qui s'était déshabillé, avait réussi, également, à dénuder sa proie âgée de 4 ans seulement.





Mais le mis en cause a été contraint d'interrompre son acte suite à l'arrivée de cette dame qui ébruitera l'affaire. Une plainte est ainsi déposée au poste de police de Gouy Mbind. Les hommes du Lieutenant Ndiogou Mbaye ont mis en branle la machine judiciaire pour élucider cette affaire d'inceste.





D'après des confidences faites à Seneweb, les enquêteurs ont réquisitionné les services d'un gynécologue. Après examen, la blouse blanche constatera que l'hymen de la fillette de 04 ans est resté intact. Toutefois, des traumatismes ont été visibles aux alentours des parties intimes de la victime d'après le certificat médical versé dans le dossier.





Mis devant le fait accompli, M.D incriminé dans cette affaire a fini par craquer devant les enquêteurs. Le célibataire sans enfant âgé de 48 ans avouera avoir déshabillé sa nièce avant d'essayer de la pénétrer.





A l'issue de l'enquête diligentée par les policiers du Poste de Gouye Mbind de Touba, le mis en cause a été présenté ce mardi au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel.