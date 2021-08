Inondations à Keur Massar : Un bébé de 5 ans flottait sur les eaux

Les eaux de pluies ont failli emporter un nouveau-né à Keur Massar. C'est, du moins, ce que rapporte le quotidien L'Observateur.



D’après le témoignage d’Adama Faye, mère de famille de 52 ans, un bébé de 5 ans, qui flottait sur les eaux, a été sauvé in extremis. Heureusement, relate-t-elle, l’enfant se porte bien.



Non sans préciser que sa famille n’arrive plus à préparer le repas et sortir de la maison car étant coincée à l’intérieur par les eaux.