Insolite à Diourbel : Un déficient mental perturbe la messe et menace le prêtre

Un fait inédit et inhabituel secoue Diourbel depuis ce jeudi matin ! En effet, la messe qui se déroulait près de l’église Notre Dame des Vic­toires de cette localité, a été perturbée selon une source autorisée de Seneweb.



Un déficient mental a débarqué sur les lieux en pleine messe avant de semer le bordel. L'homme âgé de 36 ans a offensé les fidèles avec des propos outrageants. Puis, D.T a menacé publiquement le prêtre d'après la même source.



Poussant le bouchon plus loin, l'intrus a craché sur les lieux avant de prendre congé d'eux. Aussi, ce déficient mental sonnait la cloche de l’église Notre Dame des Vic­toires de Diourbel pour ameuter le quartier Escale.



Ainsi, un certain monsieur Coly a tenté de le dissuader. Mais D.T s'est bagarré avec lui jusqu'à le blesser au niveau de la main. Et le fils de la victime est venu à la rescousse de son père. Finalement le perturbateur a été tabassé avant l'intervention de la police.



D'après nos sources, le déficient mental est retenu actuellement dans les locaux du commissariat central de Diourbel pour des raisons de sécurité. Mais il sera transféré demain vendredi au niveau d'un hôpital à Dakar pour sa prise en charge. Le préfet du département a déjà donné son aval à la famille de M.T à travers un document.



A noter que l'église Notre Dame des Victoires de Diourbel est en réfection et les fidèles tiennent les messes à côté de ce lieu de culte.