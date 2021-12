Insolite à Taïf : Il se fait passer pour le commandant de la gendarmerie pour faire peur à son voisin

Un fait inédit cristallise les débats dans la commune de Taïf. Un quinquagénaire s'est fait passer pour le commandant de la Brigade gendarmerie de cette localité située dans le département de Mbacké, pour solder ses comptes avec son voisin avec qui il avait un antécédent.





" Le faux commandant de Taïf condamné à 03 mois de prison ferme"





Mais malheureusement, N. Mbaye est tombé dans son propre piège parce que les choses se sont retournés contre lui selon des confidences faites à Seneweb. Ainsi, il a été interpellé par le vrai commandant de la Brigade de Taïf avant d'être condamné par le tribunal d'instance de Mbacké à 03 mois de prison ferme pour usurpation de fonction.







Selon l'économie des faits, N.Mb avait appelé son voisin avec qui il n'est pas en bon termes. Au bout du fil, il se présente comme le patron de la Brigade gendarmerie de localité avant de le traiter de voleur en l'accusant d'adultère.







"N. Mb m'a accusé d'avoir entretenu des rapports sexuels avec des femmes mariées avant de me traiter de voleur. Et il avait promis de venir chez moi pour me cueillir. Ainsi, je n'ai pu ni dîner ni fermer l'œil durant cette nuit" confesse le plaignant, éleveur de son état.







Ayant pris peur, il est entré en contact avec le vrai pandore pour lui raconter son calvaire. C'est ainsi que le commandant a joint au téléphone N.Mbaye. Pris par, on ne sait quel démon, le quinquagénaire s'est présenté encore comme le chef de cette Brigade. Sans désemparer, le mis en cause a été arrêté par les hommes en bleu d'après des sources de Seneweb.