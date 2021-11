Insolite au Poste de santé de Khaïra : Une voleuse se déguise en femme enceinte et...

Fin de règne pour une mère de famille qui avait commis plusieurs cas de vols au niveau des structures sanitaires de Touba ! Selon des informations de Seneweb, la voleuse audacieuse a été cueillie à son domicile par les éléments du Commissariat spécial de cette ville sainte.



En effet, le modus operandi de la dame aux initiales K.Gueye consistait à simuler une grossesse ou à se faire passer pour une accompagnante de patients en vue de subtiliser des téléphones portables dans lesdites structures sanitaires. Ainsi, elle a réussi à faire plusieurs victimes au poste de santé de Khaïra d'après des confidences faites à Seneweb.



Après avoir reçu plusieurs complaintes de la part de ses patients, Docteur F. Dione, médecin-chef dudit poste a saisi le commissaire divisionnaire Bassirou Sarr en vue de mettre fin à cette pratique délictuelle. Mission a ainsi été donnée aux éléments de la brigade de recherches du commissariat spécial de Touba de sévir.



Quelques jours plus tard, la mère de famille K.Guéye a tenté de récidiver au niveau du poste de santé de Khaïra. Elle a intégré le rang des malades jusqu'à l'arrivée de son tour avant de céder sa place. Identifiée puis traquée jusqu'à son domicile situé au quartier Touba Mosquée, la mariée âgée de 25 ans a été embarquée à la police.



Entendue sur procès-verbal, la voleuse a lâché le morceau. K.Guéye soutient qu'elle fréquente les postes de santé de Khaïra et de 28. Poussant le bouchon plus loin, la mise en cause dévoilera son modus operandi devant les enquêteurs avant balancer l'identité de son receleur.



"Tant tôt, je me déguisais en femme enceinte, tant tôt j'intègrais le rang des malades pour faire une simple consultation. Ainsi, je profite de l'inattention de mes proies pour voler leurs téléphones portables avant de "m'éclipser" dans la nature" a-t-elle révélé lors de son interrogatoire.



Arrêté dans le cadre de l'enquête, S.Fall, marchand officiant au marché Okass, reconnait avoir acheté, à plusieurs reprises des téléphones portables verrouillés, auprès de la dame incriminée. Ce receleur dit débloquer lesdits appareils avant de les écouler dans le marché noir.



Déférés aujourd'hui au tribunal d'instance de Mbacké, la voleuse et son receleur âgé de 26 ans, ont été placés sous mandat de dépôt d'après nos sources proches du parquet. Ainsi, ils sont en train de méditer, sur leur sort, dans la citadelle du silence de cette localité.