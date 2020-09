Italie : Le Sénégalais casse le nez d’un passant, balafre le visage d’un autre et dévalise un bureau

Il casse le nez d’un passant, balafre le visage d’un autre et dévalise ensuite un bureau de tabac. Voilà le résultat d’une véritable corrida mise à l’actif d’un Sénégalais arrêté à Venise, lundi soir. La soirée violente du Sénégalais a commencé sur la Lista di Spagna.





Une furie en série…





Il frappe un passant au visage avec une chaise, met un foulard à un autre homme avec un goulot d’étranglement et dévalise un bureau de tabac en quelques heures entre Venise et le Lido. Le malfrat est un Sénégalais de 30 ans qui a finalement été arrêté par les Carabiniers de la cité lagunaire.





..Stoppée par la police





L’immigré, déjà connu de la police, a semé la panique entre lundi soir et ce mardi matin, d’abord dans le quartier de Cannaregio, puis sur le Lido, rapporte nuovavenezia.gelocal.it, visité par senego.





Le déroulé des dégâts…





La soirée du Modou-modou a commencé par une bagarre avec le gérant d’un restaurant sur la Lista di Spagna ; dans un accès de rage, il a frappé au visage un passant avec une chaise, lui cassant le nez, puis, avec le goulot d’une bouteille, a balafré le visage d’un autre homme.





…Dans un périmètre réduit…





Plus tard, après avoir endommagé la fenêtre d’un hôtel non loin de là, il a été bloqué par les carabiniers du Nucleo Natanti, alerté par de nombreux appels au 112. Les flics l’ont retrouvé et l’ont dénoncé pour blessures et dommages aggravés.





…Et arrestation de l’agresseur