Ivre comme un Polonais, il débarque aux funérailles de son père et…

Oumar Diouf, 31 ans, a mené la vie dure à son père jusqu’à ce que ce dernier rende l’âme.Ivre mort, il se rend aux funérailles de son défunt papa et menace de mort un soutien de la famille avec un couteau.Selon L'Observateur qui donne la nouvelle, les faits ont eu lieu, la semaine dernière, au quartier Darou Rahmane de Rufisque.Informée, la police débarque sur les lieux pour le neutraliser.Arrêté, il a été déféré au parquet, hier, pour violence à ascendant et menaces de mort.Le mis en cause est connu des fichiers de la police pour avoir été emprisonné à deux reprises pour usage de chanvre indien.