Jaxaay : comment une fille de 13 ans a fait tomber son mari violent et accro au chanvre

Khardiata a 15 ans. Originaire de Birkilane, elle vivait à Jaxaay avec son époux et cousin I. Ndiaye. Elle a réussi à s’échapper des griffes de ce dernier qui lui faisait vivre l’enfer. Elle a dénoncé à la police son époux, qui est maintenant en détention.



Le problème est que Khardiata est une mineure. Elle n’a que 13 ans. I. Ndiaye en a 32. D’après Libération, qui relate l’histoire dans son édition de ce vendredi, elle a été mariée de force à son cousin. Pire, ce dernier la battait souvent lorsqu’il était sous l’emprise du chanvre indien dont il est accro.



Ne pouvant plus supporter ce supplice, Khardiata a profité de l’absence de son mari pour se rendre à la police et le dénoncer. Elle a détaillé son calvaire dans sa déposition en exhibant les traces de blessures sur son corps, preuve des coups de son époux.



I. Ndiaye sera arrêté. Et malheureusement pour lui, du chanvre indien a été retrouvé sur lui. Il a été déféré au parquet pour coups et blessures volontaires, consommation d’un mariage avec une mineure de moins de 15 ans, détention et usage de chanvre.



Libération informe que le dossier a été confié au juge du sixième cabinet d’instruction.