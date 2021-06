Kaffrine : 2 morts Et 5 Blessés Graves Dans Un Accident De La Circulation A Mbirkilane

C'est à la sortie de Birkilane sur la RN1 qu'un violent accident s'est produit. En effet, un véhicule de transport 7 places en provenance de Tambacounda est entré en collision avec un camion citerne malien. Le bilan est lourd et fait état de 2 morts Et de 5 blessés graves. Il s'agit du chauffeur du véhicule de transport en commun et de ses passagers.

Le choc a été si violent que les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs heures pour extirper la victime décédée dans la voiture.

Les corps sans vie et les blessés ont tous été acheminés à l'hôpital régional de Kaffrine. Le chauffeur du camion est mis aux arrêts par la gendarmerie pour les besoins d'une enquête sur les causes réelles de cet accident qui a coûté la vie à deux personnes

Dialy Ibrahima Diébakhaté