Kaolack : Un garçon de 10 ans meurt noyé à Keur Socé





Un jeune garçon de 10 ans répondant au nom de Samba Déme habitant Dinguiraye Youssoupha, un village de la commune de Ndiaffate s'est noyé dans les marigots du village de Dabane (commune de Keur Socé).





Alertés les sapeurs-pompiers peinent à arriver sur les lieux du drame pour repêcher le corps du défunt. Ce, à cause des eaux de pluies et l'état cahoteux de la route entre Kossy et Dabane.





Au moment où j'écris ces lignes, le défunt Samba Déme a été repêché des eaux en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

La gendarmerie quant à elle, déjà sur les lieux, a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de Samba Déme.

Selon nos informations, c'est aux environs de 18 h que les populations de Dabane ont été informées de la mort par noyade du jeune Samba Déme au large des marigots du village de Dabane (commune de Keur socé).