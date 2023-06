Kaolack: Une candidate au baccalauréat victime de chantage sur fond de sextape

Une élève en classe de terminale aurait été abusée sexuellement à deux reprises dans une auberge située à Kabatoki. G.D, âgée d'une vingtaine d'années, a aussi été filmée dans une posture compromettante par son ravisseur. Les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Kaolack ont arrêté le mis en cause et son complice. Détails !



Un homme se faisait passer pour une femme pour appâter des filles sur le réseau social Facebook. Le faussaire a fait connaissance d'une élève en classe de terminale avant de lui demander ses photos.



Ne se doutant de rien, G.D a envoyé ses photos à sa fausse amie virtuelle. Et l'usurpateur d'identité a publié les images sur sa page Facebook.



Quelques instants plus tard, le mis en cause a fait croire à la candidate au Baccalauréat que son cousin voulait faire sa connaissance. La victime accepte de lui donner ses coordonnées, en pensant communiquer toujours avec une femme.



L'élève domiciliée à Gandiaye a été invitée à se rendre à Kaolack pour une prise de contact, par le supposé cousin de sa fausse amie virtuelle. Ainsi G.D a quitté Gandiaye pour rallier le lieu du rendez-vous.



Son interlocuteur a demandé à la fille âgée d'une vingtaine d'années de l’attendre à Kabatoki. Elle a été transportée dans une auberge par le conducteur de moto, C.Kébé.



" I.Ndiaye m'a acheminée de force dans une chambre où il a couché avec moi à deux reprises. Après je suis allée dans la salle de bain pour me laver. Il m'a surprise sur place avant de me filmer tout nu", confesse la victime devant les enquêteurs de la BR de Kaolack.



L'élève en classe de terminale aurait profité de l'inattention de son ravisseur avant de prendre la fuite. Mais I.Ndiaye ne cessait de faire chanter la victime pour coucher encore avec elle. Il a ainsi menacé de publier sa sextape sur les réseaux sociaux.



Le conducteur de moto C.Kébé a réclamé une somme de 300 000 F cfa, à l'élève en classe de terminale pour supprimer les images obscènes, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Lasse de subir les agissements du duo incriminé, elle dépose une plainte sur la table du chef de service de la Brigade de Recherches (BR) de Kaolack. Le major Nunez, commandant de cette unité d'élite de la gendarmerie nationale a conseillé à la victime de fixer un rendez-vous à son bourreau.



Piégé par la plaignante, I.Ndiaye a été arrêté ainsi que son complice C.K selon des sources de Seneweb. Au terme de l'enquête, le duo incriminé a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack.