Kédougou : Ce que l’on sait sur les deux adolescents morts noyés dans le fleuve Gambie

Seneweb informait ce matin de cas de noyades dans le fleuve Gambie. Serait-il difficile de dire avec exactitude les circonstances dans lesquelles les deux enfants ont perdu la vie. Toutefois, les informations que Seneweb a pu recueillir auprès des familles présentes ce matin au fleuve révèlent que les deux enfants étaient à une fête d’anniversaire au quartier Togoro.





A en croire toujours ces familles, c’est de là que ces deux enfants se seraient rendus directement au fleuve pour une partie de baignade. Alertés par les cris au secours des enfants, les riverains se sont rendus sur les lieux et ont fait appel aux sapeurs-pompiers. Après d’intenses recherches, les éléments de la 62ème compagnie d’incendie et de secours n’ont pu retrouver aucun corps. Et aux environs de 22 heures, avec les conditions d’éclairage qui faisaient défaut, ils étaient obligés de suspendre les recherches. C’est ce matin à 07 h 40 mn qu’ils ont repêché le premier corps sans vie d’A.D âgé de 12 ans. Et le deuxième corps, celui de M.T.T âgé de 06 ans a été sorti de l’eau ce matin vers 11 heures.





Les deux corps ont été acheminés à la morgue du centre de santé de Kédougou pour les besoins d’une autopsie, nous renseigne un proche.





Il faut cependant rappeler que ces cas de noyades sont devenus récurrents dans ce fleuve Gambie surtout au niveau de Wassa et de Nétékhoto qui sont fréquentés régulièrement par des enfants pour des sorties et des promenades amicales sans gilets de sauvetage.