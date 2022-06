Kédougou: Un mariage vire à l'horreur...

Un mariage a viré à la tragédie sanglante ! Âgé de 22 ans, Abdourahmane Ba a reçu un coup de couteau au niveau du cou lors d'une bagarre en plein mariage, selon des sources de Seneweb. Le jeune orpailleur a succombé à sa blessure.



Le drame est survenu dans la nuit d'hier vers 22 heures au quartier Ndiormi de Kédougou.





Suite à une bousculade lors de ce mariage, la victime se battait avec un ami du présumé meurtrier. Ce dernier est venu en renfort et a planté un couteau à Abdourahmane Ba.



Mais le crime, commis par un adolescent de 15 ans, ne sera pas impuni. Et pour cause, le présumé tueur a été arrêté par les éléments du commissariat central de Kédougou.



Les aveux du présumé meurtrier âgé de 15 ans



Cuisiné par les enquêteurs, K.Ba a reconnu avoir poignardé le belligérant de son ami. Toutefois, le mineur de 15 ans a tenté de faire croire aux policiers qu'il n'avait pas l'intention de tuer l'orpailleur âgé de 22 ans.



Néanmoins, l'apprenti-mécanicien, incriminé dans ce crime, est toujours en garde à vue pour meurtre. Et l'enquête suit son cours normal.