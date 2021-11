Kolda : Un élève en classe de terminale retrouvé mort dans un puits

Découvert macabre au quartier Sinthiang Tountourou dans la commune de Kolda. Un élève en classe de terminale est retrouvé mort dans un puits sans margelle. Amadou Coréa comme c'est de lui qu'il s'agit, était parti en brousse chercher des troncs pour vendre et soutenir sa famille. Malheureusement, dans ses techniques pour échapper au contrôle des agents des Eaux et forêts, le garçon d'une vingtaine d'années a choisi une piste sinueuse jusqu'à l'entrée du quartier dans un endroit obscur parsemé d'herbes. Et ces dans dans ses manœuvres pour descendre et cacher son produit qu'il a trébuché dans un puits situé à côté de l'endroit où il a immobilisé la charrette qui transportait le produit forestier. C'est le lendemain que son ami parti à sa recherche, a découvert un corps sans vie au fond du puits. Ce dernier a sorti le corps du puits avant d'alerter les populations.





Amadou menait cette activité et d'autres depuis belle lurette juste pour financer ses études dans une école privée la place. Il était également un soutien de famille. Ahmadou Coréa est inhumé laissant derrière lui une famille dans l'émoi et la consternation.

Une mort qui intervient quelques mois après qu'un autre jeune du même quartier qui s'adonnait aussi au trafic de bois a été mortellement touché par le tronc de l'arbre qu'il coupait. Dans ce quartier populeux situé à la périphérie de la ville de Kolda, la pauvreté qui s'impose pousse les jeunes à la débrouillardise dans différents domaines d'activités génératrices de revenus.