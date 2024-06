Kolda : Une élève en classe de CM1 meurt dans un puits

La désolation à l'école élémentaire du quartier Sinthiang Idrissa dans la commune de Kolda. Une élève en classe de classe CM1 est tombée dans le puits de l'école au moment où elle jouait avec ses camarades autour de ce point d'eau. Selon un enseignant de cette école, la jeune fille et ses camarades étaient au puits pour chercher de l'eau à utiliser pour effacer les tableaux. Malheureusement elle s'est retrouvée au fond du puits. Pourtant, pour la securité des élèves, l'administration de l'école a fait construire une margelle autour du puits. Mieux, ce puit est toujours couvert par deux couvercles. Et au moment des faits, une seule couvercle était ouverte pour permettre aux enfants de puiser. Malgré toutes ces mesures de securité assurées par l'école, la jeune écolière a fait une chute mortelle. Alertés, les sapeurs pompiers sont venus sur les lieux pour repécher le corps sans vie de cette fillette agée de dix ans selon les témoignages. L'écolière est portée en terre ce jeudi en présence de ses parents, enseignants et camarades d'école. Au quartier Sinthiang Idrissa, c'est l'émoi et la consternation. Sa famille sous le choc, ses camarades d'école surtout ceux de sa classe sont dans la tristesse à quelques semaines de la fin de l'année scolaire.