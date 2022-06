KOUNOUNE NGALAP : Un élève de CM2 tue un charretier

C'est le quotidien L'Observateur qui donne la triste nouvelle dans sa livraison de ce mercredi. Il s'agit d'un drame s'est déroulé à Kounoune Ngalap, un village traditionnel situé dans la commune de Sangalcam, au niveau du département de Rufisque.



D’après le journal qui relate les faits, c'est suite à une altercation que Baye Saliou Diouf, élève en classe de CM2, né en 2009 et habitant le village, a poignardé mortellement un charretier âgé de 18 ans répondant au nom de Ousmane Cissé.



Il ressort des éléments en possession de L'Observateur que le présumé meurtrier et trois de ses camarades de classe ont eu maillé à partir avec le défunt. Muni d'une arme blanche, engagé la bataille avec le charretier et lui assène un coup de couteau fatal au niveau du coup.



Ayant pris la fuite après son acte, Baye Saliou Diouf sera vite arrêté par les gendarmes de la Brigade de Sangalcam. Sans tarder, les pandores ouvrent une enquête pour connaître les véritables raisons de ce énième crime crapuleux dans le département de Rufisque.



Alertés à leur tour, les sapeurs-pompiers de la 14e Compagnie d'incendie et de secours de Rufisque se sont déportés sur les lieux pour évacuer le corps sans vie du charretier Ousmane Cissé à l'hôpital pour les besoins de l'autopsie.