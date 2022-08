Le charlatan, la jeune fille, et le gris-gris à base de sperme

Incroyable mais vrai. Un charlatan couchait avec adolescente pour récupérer son sperme avec lequel il prétendait confectionner un gris-gris de protection. Surpris par les parents de la fille et conduit à la gendarmerie, il a été condamné, hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar, pour charlatanisme et escroquerie.



Hébergé par la famille Diallo à Pout, Mame Amath Thiam a profité de la bienveillance de cette famille en couchant avec leur fille. Prétendant être marabout, il n’a rien trouvé de mieux que d’utiliser ses pouvoirs mystiques pour détourner l’adolescente. Ce, malgré la confiance que lui vouaient les parents de la victime.



Le faux marabout faisait croire à la fille, A. Diallo, qu’il lui fallait impérativement du sperme pour la confection d’un gris-gris., rapporte Source A.



Fatiguée de cette situation, la jeune fille l’a dénoncé à ses parents qui ont aussitôt saisi les gendarmes.



Face aux enquêteurs, A. Diallo raconte avoir été forcée par le marabout à entretenir rapports sexuels. Elle prétend avoir cédé à deux reprises sous le “joug d’une véritable force surnaturelle”. « Après leur premier rapport sexuel, le marabout l’a contacté une nouvelle fois pour qu’elle vienne le voir à Sébikotane car le premier sperme recueilli n’était pas bon. »avait raconté la jeune fille à l’enquête. Dans la foulée, elle a, également, avoué qu’avant Mame Amath, elle avait eu à coucher avec d’autres partenaires.



Lors du procès, qui s’est tenu hier au Tribunal de Dakar, le marabout a nié tout en bloc avant de soutenir qu'À. Diallo est sa petite amie. D’après lui, tous leurs rapports sexuels étaient consentis.



Mame Amath Thiam a, néanmoins, été reconnu coupable de charlatanisme et esxroquerie et a écopé d'une peine de 2 mois d’emprisonnement ferme. Le charlatan doit allouer, par ailleurs, 1.000.000 de francs CFA à la partie civile.