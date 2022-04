Le charlatan se tape la fille de sa tutrice et disparaît avec les 900 000 FCfa d'une comptable qui escomptait 80 millions

Hébergé par une dame qui ne voulait que guérir sa vieille maman souffrant d'une maladie chronique, le charlatan Mamadou Bâ n'a rien trouvé à faire que de jeter son dévolu sur la fille de sa tutrice pour satisfaire sa libido.



Pire encore, rapporte le quotidien L'Observateur, le gars, âgé de 30 ans et rencontré par sa victime à Fatick, s'est taillé en emportant une somme de 900 000 FCfa appartenant à une comptable qui est aussi sa cliente.



Finalement arrêté, alors qu'il était en fugue avec Aïssatou Dia, la fille de sa bienfaitrice Khady Diagne qui est devenue entre temps sa petite amie, le charlatan Mamadou Bâ a fait face au Tribunal d'instance de Kaolack.



Quid de la comptable Coumba Ndiaye, perdue par sa cupidité, au point de piller son entreprise ? Elle est un cliente du charlatan qui lui miroitait, au détour d'une opération de multiplication de billets, un jackpot de 80 millions.



Poursuivi pour charlatanisme et escroquerie, Mamadou Bâ, qui a reconnu sans embages certains des faits qui lui sont reprochés à la barre et nié d'autres, a écopé de deux (2) ans de prison, alors que sa copine a été relaxée.