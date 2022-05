Le cultivateur viole une mineure de 16 ans et menace de la tuer

Pape Sow, cultivateur de son état, a été surpris, en pleine brousse, s'apprêtant à abuser sexuellement une mineure de 16 ans.



Un couteau en main, rapporte le quotidien L'Observateur, il menaçait de tuer sa victime qui se débattait pour se défaire de son emprise.



Cette affaire de mœurs, à l'origine des démêlés judiciaires de Pape Sow, remonte à mardi dernier.



Ce jour, aux environs de 18 heures, R. N. G., domiciliée au quartier Oncad de Mbour, se rendait aux champs de ses parents.



Ne se doutant de rien, elle emprunte alors une piste qui contourne le champs du cultivateur, situé à la lisière des habitations.



Toute activité cessante, Pape Sow, qui n'avait d'œil que pour la mineure depuis un certain temps, surgit dès qu'elle arrive à sa hauteur pour agir.



Faisant semblant de lui demander un service, pour mieux l'appâter, il tente de la violer sous la menace d’un couteau.



Elle ne doit son salut qu'à un passant alerté par ses cris de détresse. Sidéré par la scène, il prend Pape Sow au collet et à meute les autres cultivateurs.



Placé en garde à vue, le cultivateur a été déféré au parquet de Mbour pour menace de mort et viol sur une mineure de 16 ans.