Le pisteur se faisait passer pour un douanier et...

Célibataire sans enfant âgé d'une trentaine d'années, D. Dabo a passé, jeudi dernier, sa première nuit à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Louga, informe L'Observateur.



Se faisant passer pour un douanier, le pisteur, poursuivi pour usurpation de fonction, a roulé dans la farine plusieurs victimes qu'il faisait miroiter des véhicules réformés ou saisis à bas prix.



Démasqué, le mis en cause, qui était entré en cavale depuis 2019, a été finalement arrêté à Richard-Toll avant d'être conduit dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de Linguère.



Pour le moment, quatre personnes ont porté plainte contre lui. Et, d'après certaines sources, la liste pourrait s'allonger. En effet, le préjudice est estimé à plusieurs millions.