Le plombier voleur pulvérise sa victime avec une pompe à gaz et lui arrache...

Plus cynique que Malick S. tu meurs. Plombier de métier et voleur à ses heures perdues, cet habitant de Keur Massar est allé jusqu'à Grand-Yoff pour satisfaire sa drôle de passion.



D’après le quotidien L'AS qui donne l'information, il s'est introduit dans une maison et a pulvérisé la dame qu'il y a trouvée, avec une pompe à gaz, avant de lui arracher son téléphone portable.



Après son forfait, Malick S. a tenté de prendre la fuite. Mais, la dame a ameuté les occupants de la maison en criant de toutes ses forces. Ce qui déclencha, sans tarder, une course-poursuite.



Résultat des courses, le voleur a été rapidement rattrapé et conduit au commissariat de police de Grand Grand-Yoff où il a été gardé en vue avant d'être déféré au parquet pour vol.