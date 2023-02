Le propriétaire d’un grand restaurant tue un client et explique son geste

Dimanche dernier, A. A. Akhdar a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Bel-Air. Propriétaire du restaurant Al Marinas, à la Cité Isra 1, ce dernier avait asséné de violents coups de gourdin à un client nommé H. H. Hanni, qui est décédé sur le coup.



D’après Libération, qui a révélé cette affaire, A A. Akhdar a reconnu face aux enquêteurs avoir «pété les plombs». Et pour cause. Il affirme que sa victime s’est permise de tenir des propos désobligeants à l’endroit de son épouse. Et que malgré ses mises en garde, H. H. Hanni a continué à faire des allusions fumeuses sur les mœurs de sa femme. Ce qu’il n’a pas pu supporter.