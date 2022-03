Le tailleur engrosse sa nièce de 14 ans et soutient qu'elle est sa copine

Baye Sèye regrette d'avoir entretenu des rapports sexuels avec sa nièce mineure F. Pouye, âgée de 14 ans, qui l'accuse de viol, après avoir découvert qu'elle était enceinte de cinq (5) mois.



Et, pour avoir le plaisir d'admirer son enfant, ce jeune tailleur devra prendre son mal en patience. Du moins, si l'on se fie aux informations glanées par le quotidien L'Observateur.



Pourtant, le mis en cause, âgé de 25 ans, a crié sur tous les toits que la victime est sa petite amie, qu'il ne l'a jamais forcée et qu'ils ont eu des rapports sexuels à trois reprises dans sa chambre.



Attrait hier devant la barre de la Chambre criminelle de Diourbel, qui l'a jugé pour viol et pédophilie sur une mineure de 14 ans, il a été condamné à cinq (5) ans de réclusion criminelle.