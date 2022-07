Le tradipraticien doublé d'un escroc roule un émigré dans la farine et se réclame membre de la famille sy de tivaouane

Tradipraticien de son état, Moustapha Sy pensait que s'il usurpait l'identité de l'un des membres de la famille religieuse de Tivaouane, en se faisant passer pour un de leurs fils, il allait s'en sortir indemne en escroquant d'honnêtes citoyens.



Hélas pour lui, rapporte le quotidien Les Échos, le porte-parole de la famille de Sidy Ahmed Sy, qui avait eu écho des agissements de cet usurpateur, l’avait dénoncé via un post sur Facebook.



Mais, cette dénonciation n'a pas freiné les ardeurs cet escroc qui a persisté sur cette lancée. Parce que même à Dahra Djolof, il faisait l'objet d'une plainte pour escroquerie portant sur 200.000 F Cfa



N’empêche, Moustapha Sy n’a pas arrêté ses actes délictueux.Il a réussi cette fois-ci à mettre le grappin sur l'émigré Serigne Saliou Siby. À ce dernier, il avait promis du fer qu'il n'a jamais livré.



Toutefois, le plaignant s'était désisté de sa plainte après avoir récupéré son argent. N'empêche, il a atterri hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d'escroquerie.



À la barre hier, Moustapha Sy a maintenu le prétendu lien de parenté qu'il a avec la famille maraboutique de Tivaouane. À l'en croire, il fait partie de la famille puisque son papa et Sidy Ahmed Sy ont le même père.



Avant de révéler avoir désintéressé sa victime depuis la police. N'ayant pas été convaincu, le procureur a indiqué que même si Moustapha Sy a remboursé la partie civile, il doit être puni parce que les faits qu’il a commis sont attentatoires aux valeurs de la société.



Et le pire dans tout ça, précise-t-il, s’il faisait partie de la famille Sy de Tivaouane, cette dernière n’allait jamais sortir un communiqué pour prévenir la population sur ses agissements. Car le linge sale se lave en famille.



«C’est juste un escroc qui veut s’enrichir sur le dos des gens. Il a déjà fait une victime à Dahra Djolof», a relevé le ministère public qui a requis 2 mois de prison ferme contre lui.



La défense plaidant la relaxe pure, le tribunal a condamné Moustapha Sy à 6 mois de prison assortis du sursis.