Lélouma : une jeune dame ayant refusé de coucher avec son mari, jetée en prison…

Les histoires d’amour finissent mal en général ! Une femme qui a refusé de coucher avec son mari est actuellement détenue à la prison civile de Lelouma, a appris Africaguinee.com.



Salimatou Diallo est accusée par son désormais ex mari, de diffamation. Après leur mariage, cette jeune femme a refusé d’avoir des relations sexuelles avec son mari. Elle a exigé qu’il fasse d’abord son test de VIH. Son mari a opposé un refus catégorique et des démarches ont été aussitôt entamées pour le divorce. Toutes les dépenses effectuées par le monsieur lors du mariage ont été remboursées par la famille de dame.



Quelques jours après, son ex mari dépose une plainte contre elle au niveau de la justice de Lelouma. Elle est accusée de « diffamation ». La jeune dame aurait dit à certaines personnes que son ex mari est porteur du virus du Sida.



Dans cette affaire, un homme en uniforme s’en est mêlé également. Le Margis Chef Niankoye Thé est accusé d’insubordination parce qu’ayant fait sortir la jeune dame de prison. Lui il est détenu à la prison civile de Labé.



Nous y reviendrons !