Les aveux d’un pêcheur trompé par sa femme pendant 15 ans

Le charretier Mondour Sarr est décédé d'une crise cardiaque après un rapport sexuel et un sprint de 200 mètres. Ça s’est passé à Joal.



Le défunt vivait une relation extraconjugale avec Ndiabé Fall, la femme d’un pêcheur nommé Babacar Fall.



Ce dernier, âgé de 57 ans, confie à L’Observateur comment il a vécu avec l’infidélité de son épouse pendant 15 ans.



«Je suis marié à Ndiabé Fall depuis 1995. Nous avons 5 filles et notre fille aînée est aujourd’hui âgée de 21 ans. J’ai toujours accompli mes devoirs de père et d’époux (…) Que n’ai-je pas dit pour interdire à ma femme de fréquenter ce charretier et le travail nocturne au Port de Joal», a-t-il expliqué, dépité.



"Hospitalisée, la femme infidèle a tenu à accompagner son amant sur son lit de mort, regrette-t-il. Même à l’agonie, il (le charretier) a poursuivi ma femme jusque chez moi, se désole Babacar Fall". Va-t-il la répudier ? "Dieu seul sait", répond-il.