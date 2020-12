Les deux tourtereaux vendaient de la drogue

Les éléments de la Brigade de recherches de la police des Parcelles Assainies ont interpellé Daour Nd. âgé de 22 ans, plombier de profession, et sa copine nommée S. D., marchande au quartier Grand Médine. Selon L'AS, c'est au cours d'une opération de sécurisation menée par les hommes du commissaire Thierno Diop que ces derniers ont aperçu une moto suspecte. Ils ont alors sommé son conducteur de s'arrêter pour vérification. Et les limiers ont trouvé sur le conducteur de la moto 14 cornets de chanvre indien.