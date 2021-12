Les terribles aveux du charretier qui a tué son collègue pour une dette de 10 000 FCFA

Bathie Guèye alias "Sa Coumba, qui a tué Ibrahima Sy âgé de 25 ans, est passé aux aveux.



Il a mis fin aux jours de son ami et collègue charretier pour une dette de 10 000 Fcfa seulement.



«Il y a de cela une semaine, Ibrahima Sy m’avait remis 60 cornets de chanvre indien pour les vendre. Après avoir vendu le produit, il devait me donner 30 000 Fcfa. À chaque que je lui réclamais mon argent, il refusait de me payer. Le 8 décembre, aux environs de 19h, j’étais chez moi avec des amis en train de boire du thé. Ibrahima Sy est venu aussi. Au cours d’une altercation verbale, nos nerfs se sont tendus et on s’est bagarré. Nos deux amis sont venus nous séparer et ils l’ont attrapé. J’ai profité de cette occasion pour lui asséner des coups de machette. Quand le sang a jailli, j’ai pris la fuite», a-t-il confié aux enquêteurs.



Selon le quotidien Libération qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce vendredi, il a été arrêté, le lendemain, à Yeumbeul Ben Barack.



Selon des sources du journal, les amis du défunt ont attaqué, en début de semaine, le domicile du meurtrier présumé.



Le rapport d’autopsie effectuée au service d’anatomie cytologie pathologique de l’hôpital Aristide Le Dantec fait état d’une mort survenue à la suite de multiples plaies pénétrantes du cou thorax et des membres supérieurs avec section des vaisseaux du cou, hémorragie externe abondante à la suite de coups et blessures par arme blanche.