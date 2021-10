Linguère : Deux talibés déferrés au parquet pour vol de 500.000 frs

Deux talibés déférés pour vol chez un boutiquier

Une affaire de vol portant sur la somme de 500.000 frs et mettant cause les talibés S.D. et M.D pollue l’atmosphère à Linguère. En effet, ces deux malfrats qui avaient l’habitude de fréquenter la boutique du sieur S. Ndiaye ont profité de la sortie du propriétaire des lieux pour commettre leur acte délictuel.





Ils sont passés par la porte de derrière pour accéder dans la boutique. Une fois à l’intérieur, ils ont réussi à mettre la main sur le coffre-fort et emporté la somme de 500.000 frs. Dès son retour, le boutiquier a constaté la disparition de l’argent. Sans perdre de temps, il s’est lancé à la recherche des deux talibés qui seront arrêtés et placés en gardés à vue.