Louga : Deux individus déférés au parquet détention, usage et trafic de chanvre indien

Au cours d’une vaste opération de sécurisation menée le mercredi 03 juin dans la commune de Ndiagne et ses environs, les gendarmes de Coki ont surpris vers 18 heures, les nommés Fallou Diop (19 ans) et Mor Diaw (38 ans) en train de fumer du chanvre indien près de la gare routière de la localité. Une fouille corporelle effectuée sur Fallou Diop a permis aux limiers de découvrir un cornet de l’herbe qui tue et la somme de 89.500 frs représentant le montant tiré de la vente de la drogue. Et sur le second malfrat, un seul joint de chanvre indien a été retrouvé dans l’une de ses poches.

Arrêtés et conduits à l’unité, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, avant d'être déférés au parquet de Louga, vendredi 05 juin pour usage, détention et trafic de chanvre indien.