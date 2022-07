Louga : la Française de 60 ans, le viol et les 100 euros

Dans la nuit de lundi à mardi dernier, un individu s’est introduit au domicile d’une Française d’une soixantaine d’années vivant seule à Potou, dans le département de Louga. Cette dernière entend le bruit du visiteur nocturne et se réveille en sursaut. Elle est tenue en respect et obligée de remettre les 100 euros (65 000 francs CFA) qu’elle gardait chez elle.



Mais au lieu de se contenter de l’argent, le voleur décide en plus d’entretenir des rapports sexuels avec sa victime. D’après L’Observateur, qui relate cette affaire dans son édition de vendredi, la Française, sans défense, cède.



Après avoir violé la sexagénaire, le visiteur nocturne disparaît dans la nature. Le journal rapporte que la victime sort de chez elle en titubant, et raconte sa mésaventure à des conducteurs de moto «Jakarta».



Ces derniers alertent les gendarmes, qui se lancent aux trousses du malfaiteur. Ayant appris qu'il a pris un véhicule en partance pour Louga, les hommes en bleu, envoie un signalement aux éléments de la brigade mixte de la localité. Le fugitif sera arrêté et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Potou.



Il sera identifié par la Française et 100 euros ont été trouvés sur lui. Déféré jeudi dernier, au terme de sa garde à vue, il avait bénéficié d’un retour de parquet.



D’après L’Observateur, le suspect se nomme C. Bangoura. Il est sénégalo-gambien.