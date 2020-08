Louga : Le film de l'incendie qui a ravagé 20 cantines et 09 étals (pompiers)

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré dans la nuit de mercredi 12 au jeudi 13 août au marché central de Louga aux alentours de 22 heures. Selon le lieutenant Mame Kor Sall commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Louga, 20 cantines et 09 étals ont été consumés par les flammes.





« Nous avons été alertés à 22 heures pour un feu de cantine et aussitôt après l’alerte, nous avons déployé nos deux engins d’incendie, un véhicule d’incendie léger et 25 gradés et sapeurs-pompiers sur les lieux", a déclaré le lieutenant Mame Kor Sall.





Après une heure de lutte contre les flammes, les sapeurs pompiers ont réussi à éteindre le feu qui a déjà fait beaucoup de dégâts matériels. L’origine de l’incendie n’est pas encore établie mais la police a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles du sinistre.