Louga : Un charlatan et son complice envoûtent un commerçant et lui soutirent plus de 9.000.000 frs CFA

Le charlatan Mamadou Fadel Ka en fuite, son complice Yoro Ba a été déféré au parquet de Louga. Ils sont accusés d’avoir envoûté le commerçant Ibrahima Sall avant de lui soutirer la somme de 9.140.000 frs CFA.







Les faits se sont déroulés dans la commune de Thiamène-Cadior dans le département de Louga. Selon les explications du commerçant Ibrahima Sall, le nommé Yoro Ba l’a mis en contact avec le marabout Mamadou Fadel Ka pour relancer ses activités commerciales. " Le charlatan m’a promis de faire des prières pour m’aider à me libérer des difficultés", dit-il. Quelques jours après, Yoro Ba et le charlatan ont commencé à déposer des sacrifices devant le domicile et le magasin du commerçant, prétendant que ce sont les « djinns » qui veulent l’attaquer.





Pris de panique, le commerçant demande au charlatan de lui faire des prières. Ce dernier lui aurait remis un bain mystique qui lui fera perdre la raison. "J’ai été envoûté, déclare le commerçant. Depuis que j'ai commencé à utiliser le "saafara" qu'il m'a donné, j'ai complètement perdu la raison. Je faisais tout ce qu'il demandait sans même réfléchir", a confié le plaignant.





"Dans un premier temps, il m’a demandé de lui remettre 100.000 frs puis 560.000 frs en l’espace de deux jours pour des sacrifices".





"Sans broncher, je faisais tout ce qu’il me demandait. Dans la période du 16 au 29 décembre 2022, je lui ai remis la somme de 6.400.000 frs versée en trois tranches.

A chaque fois il demandait de sortir la nuit vers trois heures du matin pour déposer de l’argent sur un pagne de couleur blanche placé sur une ruelle sans tourner la tête. Il me faisait croire que ce sont les « djinns » qui viennent après récupérer l’argent pour me protéger contre les mauvais esprits", ajoute-t-il.





" Envoûté, je n’hésitais pas une seconde à faire ce qu’il me demandait. Une fois l’argent déposé sur le pagne, le charlatan passait quelques minutes pour le récupérer et disparaître dans la nature".





Lasse de se faire avoir, la victime s’en est ouverte au commandant de brigade de Koki qui lui a demandé de fixer un rendez-vous nocturne au charlatan. Ce dernier lui a demandé la somme de 2.080.000 frs pour des sacrifices.





A l’heure indiquée, le charlatan dépose un pagne sur une ruelle et le commerçant arrive pour y déposer la somme demandée. Au moment où le charlatan à bord de son véhicule retourne pour récupérer, l’argent les gendarmes à l’affût se sont jetés sur lui.





Malheureusement, Mamadou Fadel Ka a réussi à prendre la fuite. Son complice Yoro Ba sera lui, déféré au parquet de Louga pour escroquerie portant sur 9.140. 000 frs.