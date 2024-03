Louga : Une étudiante violée dans un bâtiment inachevé, l'auteur arrêté à Saint-Louis

Le commissariat central de Saint-Louis a déféré le nommé S. Dia, un apprenti chauffeur soupçonné d'avoir violé une étudiante dans un bâtiment en construction à Louga. Seneweb revient sur les détails de l'enquête.



Violée alors qu'elle se rendait à Saint-Louis, l'étudiante Y. F. S., âgée de 21 ans, va sans doute être marquée à vie pas sa mésaventure. Son calvaire a commencé dans la nuit du dimanche au lundi dernier, alors qu'elle quittait Kébémer pour rallier Saint-Louis. Elle a embarqué dans un bus en même temps que son bourreau S. Dia, un soi-disant apprenti chauffeur.



Arrivé à Louga, l'apprenti titulaire du bus a déclaré à ses clients qu'il doit changer de destination. Il a recommandé à S. Dia de trouver un autre véhicule pour conduire l'étudiante à sa destination. "Mais en cours de route, celui-ci a usé de subterfuges pour la conduire dans un endroit isolé et l'entraîner dans un bâtiment inachevé, usant de menaces et d'intimidations. S. Dia a alors violé la fille", renseigne une source de Seneweb. Son forfait accompli, S. Dia a pris un autre véhicule qui les a conduits à Saint-Louis.



Arrivée à destination, l'étudiante Y. F. S. a raconté sa mésaventure dans les moindres détails. Son grand frère a, par la suite, retrouvé le mis en cause au niveau de la gare routière de la vieille ville. S. Dia a été mis à la disposition des hommes du commissaire divisionnaire Moustapha Diouf.



Au terme de l'enquête diligentée par le lieutenant Bachir Ndao, chef de la sûreté urbaine, le présumé violeur a été déféré au tribunal de grande instance de Saint-Louis.