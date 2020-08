Mamelles : Ce que que l'on sait du douanier qui a égorgé sa fille

On en sait un peu plus sur l'identité du douanier qui a égorgé sa fille, hier dimanche, aux Mamelles, à Dakar. D'après des sources de Seneweb, il s'agit du nommé Mouhamadou Sall, chef des Sections d’écritures du Môle 2 du Port autonome de Dakar (Pad). Et la victime est une jumelle.





L'on nous informe également que l'homme, qui présenterait des problèmes psychiques, au moment des faits, est présentement interné à l'hôpital psychiatrique de Fann pour des soins.





Mais son acte a fini d'affecter ses collègues et son entourage qui décrivent Sall comme un "vaillant" soldat de l'économie "travailleur et respectueux".