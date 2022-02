Marché Ockass : Un marchand ambulant pris en train de revendre des téléphones portables volés

Marche Ockass, vol de telephones portables

Un individu de 31 ans a été arrêté et déféré au Parquet pour flagrant délit de vol portant sur trois téléphones portables de marques différentes. Il a été interpellé à «réseau ba», au niveau du marché Ocass à Touba. Ce, alors qu’il tentait d’y écouler un téléphone portable dérobé, la veille vers 02 heures du matin, dans l’enceinte du domicile des victimes.





L’une des victimes, KM, déclare que, dans la nuit du 05 au 06 février 2022, des individus non identifiés sont entrés dans sa maison, en défonçant le portail central du bâtiment avant d’accéder au salon et d’emporter trois téléphones portables de marques différentes : Samsung Galaxy, Tecno spark 4 c Itel, lit-on dans les colonnes de "Source A".





Il a précisé que les appareils étaient tous en train d’être chargés au niveau du salon, alors que les propriétaires dormaient. Ils ont tous été réveillés par le bruit du malfaiteur. Ils déclarent avoir aperçu un seul individu. C’est ainsi qu’ils ont appelé leur ami qui fréquentait leur maison pour lui faire part des téléphones volés et ce dernier leur a dit d’en faire une aumône car ils n’allaient jamais les retrouver. Mais le lendemain des faits, le mis en cause, MB, qui était leur suspect ; a été pris en flagrant délit avec l’un des téléphones au marché Ocass, à “réseau ba”.





D’après la même source, c’est ainsi qu’il a été interpellé et mis à la disposition du chef de poste de contrôle du marché Ocass.