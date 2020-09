Mbacké : 3 individus arrêtés avec 750 grammes de ‘’Yamba’’

Nouvelle prise effectuée par les éléments de la brigade régionale de Diourbel de la direction de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis). En effet, les hommes du commissaire Fall ont mis la main sur 3 individus en possession de 750 grammes de chanvre indien de la variété verte.





La saisie a été opérée aux quartiers Mbeubarel de Touba et à celui de Santhie-Ya de Mbacké. À en croire le commissaire Fall, ce sont ses éléments de l’unité de Mbacké qui, ayant eu l’info, ont réussi à appréhender les nommés Mor Sakho, Tapha Sèye et Gora Gueye sur, en plus de la drogue, des téléphones portables, une moto et de l’argent en espèce ont été trouvés.





Les interpelés, qui risquent d’être poursuivis pour association de malfaiteurs et détention et trafic de drogue, entre autres délits, devraient être incessamment présentés au procureur de la République. Il faut rappeler que cette saisie de l’Ocrtis intervient quelques semaines après une autre pour laquelle 11 kilos de Yamba avaient été saisis à Darou Karim et Loumbi-Lamba.









D’ailleurs, le dealer Souleymane Jules Ka, lui aussi, arrêté par les hommes du commissaire Fall, a écopé de 2 ans, le 10 septembre dernier, devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel.