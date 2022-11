Mbacké : Le chauffeur lui demande le prix du transport, le berger dégaine son coupe-coupe...

Le pire a failli se produire sur l'axe Mbacké-Typ où un berger a menacé de tuer un chauffeur qui lui demandait de payer le prix du transport.



En effet, Abo Ka, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait quitté la commune de Mbacké à bord d’un véhicule de transport en commun. Mais le berger âgé de 35 ans avait dissimulé soigneusement son coupe-coupe dans son boubou traditionnel, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



En cours de route, le chauffeur a demandé au berger de lui verser le paiement. Contre toute attente, Abo ka a refusé catégoriquement de payer avant de dégainer son arme en proférant des menaces à l'encontre dudit conducteur sous le regard impuissant des autres passagers.



Mais le chauffeur s'est immobilisé avant de prendre contact avec le commandant Saliou Ndiaye, chef de service du poste de gendarmerie de Kaël. Ayant senti le coup, Abo ka s'est éclipsé dans la nature avant de dissimuler son coupe-coupe dans les buissons.



Sa cavale, toutefois, n'a duré que le temps d'une rose. Et pour cause, il a été interpellé dans la brousse par les pandores à l'issue d'une course-poursuite.



Après l'enquête diligentée par la gendarmerie de Kaël, le mis en cause a été présenté vendredi dernier au procureur près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Le berger est poursuivi pour détention illégale d'arme, menace de mort et filouterie de transport d'après les sources de Seneweb. Il dort en prison en attendant d'être édifié sur son sort.