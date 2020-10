Mbour : Avec 10 enfants et 60.000 Fcfa de salaire, il vole du fer pour régler ses problèmes

Assailli par les difficultés de la vie, M. Gueye a volé 18 barres de fer. Il voulait les vendre pour régler ses problèmes.

Devant le tribunal, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, sans ambages.





Durant 27 ans de service, il dit n'avoir jamais été tenté de voler quelqu'un.

Mais avec 10 gosses à prendre en charge, un salaire de 60.000 Fcfa et plusieurs autres difficultés, le gardien était assailli et ne savait plus où donner de la tête. Devant la juge, le prévenu a fait son mea-culpa.





"Je regrette sincèrement mon geste. C'est pénible pour moi d'avoir fait cela à mon employeur", dit-il.

La présidente de séance lui assure que : "la situation est pénible pour tout le monde" et que ce n'était pas "une excuse pour voler".





Le procureur a requis l'application de la loi mais son avocat Me Deh a soutenu que son client était de très bonne foi car il n'a pas cherché à dissimuler les faits.





Pour l'avocat, en ces temps difficiles, "Si le bon Dieu ne vous vient pas en aide, vous pouvez commettre l'irréparable".

Il a sollicité la clémence et une application bienveillante de la loi.





M. Gueye a finalement écopé d'une peine de deux ans dont deux mois ferme.