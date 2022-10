Mbour : l’homosexuel piège son oncle chef de village avec des images pornographiques

Un individu nommé D. Kane a été déféré hier, lundi, au parquet de Mbour pour outrage aux bonnes mœurs et collecte et diffusion de données à caractère pornographique. L’Observateur rapporte que le mis en cause est poursuivi pour avoir envoyé des images pornographiques à trois hommes de son village, Nguérigne (département de Mbour).



D. Kane a commencé avec son oncle, Seydou Fall, qui est le chef du village et qui l’héberge chez lui. La semaine dernière, il lui envoie des images pornographiques accompagnées d’un message vocal Whatsapp où, prenant la voix d’une fille, il l’invite à le retrouver à Saly pour des relations sexuelles.



Son oncle ne répondant pas à ses avances, D. Kane revient à la charge avec d’autres vidéos pour adulte et un nouveau message vocal, réitérant sa proposition indécente. Cette fois-ci, le chef du village compose le numéro à partir duquel il est harcelé, l’appel ne passe pas.



Comprenant peut-être que son oncle n’est pas intéressé par ses avances, D. Kane se tourne vers deux autres habitants de Nguérigne dont un vendeur de lait caillé. C’est ce dernier qui va conduire à son arrestation. Croyant que les images et l'invitation coquine qu’il a reçues venaient d'une dame du village, le vendeur de lait caillé interpelle directement «sa» suspecte.



Mal lui en prit. Se sentant offensée, cette dernière porte plainte pour diffamation contre son accusateur au niveau de la brigade de gendarmerie de Saly. Interpellé par les gendarmes, le vendeur de lait caillé livre les détails qui l’ont poussé à porter ses accusations.



Les pandores se lancent àla recherche de l’expéditeur des images incriminées. Leurs investigations s’avéreront vite fructueuses. Vendredi dernier, ils arrêtent D. Kane. C’est ainsi que son oncle sort du bois et révèle avoir été la première victime de son neveu.





Le mis en cause reconnaît les faits qui lui sont reprochés en soulignant être un homosexuel.