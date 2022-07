Mbour : le vigile, sa patronne de 62 ans, le mouton de race et les tortures

Faire croire à un cambriolage suivi d’un kidnapping : c’était le plan de Gabriel Gningue, vigile au domicile de la Libanaise Yasrou Hachem à Saly Niakh-Niakhal (Mbour), pour faire passer un vol au préjudice de sa patronne.



C’était à la veille de la Tabaski. Gabriel Gningue s’empare d’un mouton de race de la Libanaise de 62 ans, qui est établie à Dakar. Il vend le bélier à 110 000 francs CFA à son ami Mbaye Faye, un vulcanisateur. Ce dernier récupère la bête et se rend à Sandiara pour passer la fête avec son épouse et leurs enfants.



Son forfait accompli, l’argent récolté en poche, le vigile entreprend de maquiller son délit. D’après L’Observateur, qui raconte l’affaire dans son édition de ce mardi, il met la maison sens dessus dessous, vole quelques affaires personnelles de sa patronne, laisse ouvertes les portes et disparaît. C’était le lendemain de la Tabaski.



Deux jours plus tard, Gabriel Gningue contacte Sakho, l’homme qui l’avait recommandé à Yasrou Hachem. Il lui fait croire qu’il a été kidnappé, torturé et abandonné dans la forêt de Louga par des voleurs qui auraient cambriolé le domicile de sa patronne.



Alertée, la patronne du vigile est prise de panique. Elle lui envoie de l’argent pour lui permettre de rentrer à Saly avant de débarquer à Mbour pour constater les dégâts chez elle et porter plainte à la gendarmerie contre X.



L’enquête révélera que Gabriel Gningue n’a jamais été kidnappé. Que l’histoire du cambriolage est le fruit de son imagination. Et qu’au moment où il affirmait être dans la forêt de Louga, il s’était terré à Nianing.



Arrêté et placé en garde à vue, le vigile a reconnu les faits en invoquant des difficultés financières pour justifier son acte. Cueilli à son tour, Mbaye Faye a assuré que s’il a acheté le mouton, c’est parce que Gabriel Gningue lui a fait croire qu’il était le propriétaire des moutons que sa patronne élevait chez elle.

Les deux hommes ont été déférés au parquet de Mbour. Le vigile pour abus de confiance, le vulcanisateur pour recel.