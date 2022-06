Mbour : Le vigile tente de violer une touriste en plein sommeil

Du fond de sa cellule, le vigile M. Diop devrait regretter sa tentative de viol sur une ressortissante belge qu'il a surprise en plein sommeil. La semaine dernière, rapporte L'Observateur, deux jeunes touristes belges débarquent à Mbour pour y passer leurs vacances.



Après une journée très mouvementée de visite guidée sur plusieurs sites touristiques de la Petite-Côte, la jeune dame L. P. et sa copine décident de loger dans une résidence sise à Nguérigne où elles comptent pendant quelque temps durant leur séjour au Sénégal.



Le même jour, vers 3 heures du matin, le vigile, remarquant que les deux touristes sont plongés dans les bras de Morphée, s'introduit dans leur chambre sans la moindre hésitation. Sur place, il s'empresse de se déshabiller, se couche près de la Belge et tente de la violer.



Arrêté et conduit à la gendarmerie, Diop reconnaît sans embages les faits, se confond en excuses et déclare qu'il ignore ce qui l'a poussé à agir ainsi. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Mbour pour attentat à la pudeur sur une touriste belge.