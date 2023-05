Mbour : sa demande en mariage rejetée, le maçon se venge brutalement de sa cousine

Seydou Faye sera fixé sur son sort le 9 juin prochain. Il a été jugé ce mardi pour viol devant la chambre criminelle de Mbour. L’affaire est mise en délibéré. Le procureur de la République a requis l’application de la loi.



Seydou Faye est maçon de son état. Il vit à Ndiaganiao. Il est accusé d’avoir violé sa cousine, A. I. Dione, dont il avait demandé sans succès la main. À la barre, il a contesté avoir voulu épouser la plaignante et de l’avoir violée. Mais il sera contredit par le témoignage de son beau-frère et ami, Babacar Ndiaye (mari de sa sœur), et par le récit de la partie civile, qui n’a pas varié dans ses déclarations.



D’après le compte-rendu d’audience de L’Observateur, Babacar Ndiaye a révélé avoir été envoyé par l’accusé demander A. I. Dione en mariage. Une proposition rejetée par le père de cette dernière, Mbagnick Dione, qui a avancé comme prétexte de son refus que sa fille doit d’abord terminer ses études.



Babacar Ndiaye a indiqué en outre que le jour des faits présumés, jeudi 28 février 2020, en revenant de la brousse, il a croisé A. I. Dione sortant de sa maison alors que son beau-frère était à l’intérieur.



Ce jour-là, a rembobiné la plaignante qui avait 16 ans à l’époque, Seydou Faye lui avait donné rendez-vous par téléphone chez Babacar Ndiaye, prétextant vouloir lui parler. Mais sur place, le rendez-vous tourne vite au cauchemar : le maçon la plaque au sol, la neutralise de toutes ses forces, enlève son pantalon et la viole.



A. I. Dione quitte les lieux en pleurs. Arrivée chez elle, elle raconte sa mésaventure à sa mère, Bineta Diouf, qui s’inquiétait de son absence. Cette dernière alerte son époux qui, en colère, conduit sa fille chez un gynécologue.



Le constat du médecin est sans appel : perte de l’hymen et lésions vulvaires anatomiques récentes. Le dossier médical de A. I. Dione en poche, Mbagnick Dione porte plainte contre son neveu à la brigade de gendarmerie de Ndiaganiao.



Arrêté et placé sous mandat de dépôt, Seydou Faye est en détention préventive depuis trois ans. Le 9 juin, il saura si son séjour carcéral à la prison de Mbour sera prolongé ou stoppé.