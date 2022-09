Médina : à 68 ans, il menace avec un couteau sa mère de 88 ans

B. Seck a été déféré au parquet pour violences et voies de fait, violences à ascendant et menaces avec arme blanche. Ce retraité de 68 ans est accusé de mener la vie dure à sa mère, M. Diagne, qui est âgée de 88 ans, et à son neveu A. Mbow avec lesquels il vit à la Médina.



D’après L’AS, c’est ce dernier qui a déposé une plainte contre son oncle la semaine dernière. B. Seck s’était subitement mis à insulter sa mère. Lorsque A. Mbow l’a invité à se calmer, il est entré dans une grosse colère et s’est emparé d’un couteau en menaçant de mettre fin aux jours de son neveu et de sa mère.



C’était la goutte de trop. A. Mbow s’est rendu au commissariat de la Médina pour déposer sa plainte contre son oncle, qui a transformé leur salon en horlogerie et sème la terreur dans la maison.



Arrêté et placé en garde à vue, B. Seck a reconnu les faits et demandé la clémence. Il a été déféré au parquet.