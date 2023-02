Médina : La proxénète, le flic et les 40 000 F CFA

Le 7 février dernier, la Brigade des mœurs a interpellé 3 prostituées, nichées dans un appartement à la Médina. La proxénète, mariée et mère de 3 enfants, F. Gueye, est tombée avec ses 2 acolytes : M. Diallo et K. Niakhasso âgées de 21 et 20 ans.



Suite à une traque sur les réseaux sociaux, un policier, qui a consulté une annonce qui comportait des images obscènes, a composé le numéro de téléphone qui figurait sur l’affiche, entrant en contact avec F. Gueye, pour demander ses services. La dame mord à l’hameçon et lui indique sa position. Sur place, ils ont convenu d’un massage accompagné d’un rapport sexuel moyennant 40 000 F CFA. Le flic informera, avant d’entrer dans la cabine, ses collègues, qui débarquent et procèdent à l’arrestation de F. Gueye et sa bande.



Attraite à la barre des flagrants délits hier jeudi, F. Gueye, poursuivie pour proxénétisme, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et défaut de carnet sanitaire, a soutenu à la barre qu’elle ne faisait que du massage sportif et tonifiant.



Sauf que souligne le journal Les Echos dans son édition de ce vendredi 10 février, la prévenue a été perdue par ses déclarations faites à l’enquête concernant le « nourou massage ». Ce que le juge n’a pas manqué de lui rappeler. Non sans expliquer que « pour ce type de massage, la masseuse et le client, nus, se frottent le corps jusqu’à éjaculation ».



Concernant le délit de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, F. Gueye a accusé son annonceur, un certain Bouba. « Je n’étais pas au courant de l’existence de ces photos, s’est-elle défendue. C’est lui qui les a publiées. Il s’appelle Bouba et je lui payais par transfert 20 000 F CFA, chaque semaine. »



Ses employées, K. Niakhasso et M. Diallo, âgées respectivement de 20 et 21 ans, se sont juste limitées à dire qu’elles étaient masseuses, niant l’infraction liée au défaut de carnet sanitaire.



F. Gueye a été finalement condamnée à 6 mois de prison assortis du sursis et à une amende de 100 000 F CFA tandis que ses 2 acolytes ont écopé d’un mois d’emprisonnement avec sursis.